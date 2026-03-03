Més sobre els Goya
Sense pretendre fer-nos pesats, hem d’afegir uns comentaris sobre els Goya que se’ns van quedar al tinter (expressió antany molt utilitzada en premsa) en el Boig d’ahir per falta d’espai. Primer. Va ser l’edició, en la qual es van poder escoltar a l’escenari intervencions en català, eusquera, gallec i, per descomptat, en la llengua de l’imperi, aquella que tant uneix i que tan poc separa. Segon. Creiem que ha passat desapercebuda la presència de la futbolista catalana Alèxia Putellas, del FC Barcelona, entregant el Goya als millors efectes juntament amb Salva Reina. Poc desapercebuda malgrat ser un fet inèdit. Tercer. Després de veure els presentadors de l’actual edició, Luis Tosar i Rigoberta Bandini, i de la recopilació dels seus antecessors en les 39 gales anteriors, hom no va poder evitar enyorar Rosa Maria Sardà, sens dubte la millor conductora que ha tingut la gala de l’Acadèmia del Cine Espanyol. Busquin les edicions del 1993, 1998, 2001, 2009 i 2010 en què en va ser la responsable. Almenys, feia la sensació que sobre l’escenari hi havia algú que sabia el que feia i el que deia.