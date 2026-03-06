La Copa mola... i molt
La RFEF no té motius per queixar-se del seguiment televisiu dels dos partits de semifinals de la Copa del Rei. Protagonisme absolut i, com no podia ser de cap altra manera, audiències estratosfèriques. Dimarts, Barça-Atlètic de Madrid, en la qual per als culers una eliminació no hauria pogut ser més dolça. Un 26,1 d’audiència a La 1, però és que a més es va poder seguir a La 2 Cat i TV3, en català, i a Movistar, escollint l’àudio. Una cosa, comparant-ho amb temps pretèrits, d’allò més inaudita. Però dimecres, el Reial Societat-Athletic a La 1, Euskal Telebista, en eusquera, i a Movistar, per triar en quin idioma seguir-lo. Un 19,1. La resta de competidors a menjar-se els mocs. Malgrat que, això sí, el Top Chef: Dulces y famosos, i encara rai que no hi va haver pròrroga ni penals, que s’emetia a continuació, va acabar a les dos de la matinada, que tampoc no són hores, la veritat. I com sempre, des de Barcelona, l’inefable Juan Carlos Rivero va deixar una altra perla, una més, de les seues. Durant el descans, amb micro obert, se’l va sentir dir: “Aquests n’han de ficar un.”