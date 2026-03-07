Mala nit per a La 1
RTVE va tenir una mala jornada a la franja de nit. Va brillar-hi menys del que és habitual. Va començar amb La revuelta, a la qual perjudiquen les anades i vingudes amb el futbol i, dijous, amb el debat electoral a Castella i Lleó. Amb un 9,7 es va quedar molt lluny d’El Hormiguero amb Marc Giró al plató per parlar de les seues novetats. Resines i La Mari de Chambao amb Broncano van aportar poc, la veritat. I després, Al margen de todo de Dani Rovira, en el seu segon programa, se les va veure amb l’estrena de Supervivientes. No hi va haver color. 21,00 per a Telecinco i 7,7 per a la pública. Està bé que es vengui com un programa marginal, que hauria d’haver anat a La 2 i que, amb l’absència de Buenafuente, ha passat a La 1. Ho acceptarem. Va millorar una mica, la veritat, però no gaire. De Lolita, l’únic que traiem en clar és que malcria els seus nets i Ana Milán i Anabel Vázquez van passar desapercebudes. L’estrena de Paula Púa és tan prescindible com ho va ser fa set dies Mónica Pérez amb Tías de Cine. Parla de manera atropellada i no sap vocalitzar. El millor continua sent Albert Pla.