Ja res no serà igual
Als incondicionals del Joc de cartes de 3Cat, si encara no ho saben, la notícia no els agradarà: Marc Ribas deixa el programa per dedicar-se als seus nous projectes professionals. Però la mala notícia queda una mica suavitzada pel fet que la seua absència no es produirà fins a la tardor-hivern del 2026. La temporada d’estiu encara la conduirà Ribas, que pot presumir que, fins i tot amb els seus nombrosos detractors, la “batalla de restaurants” a la catalana ha liderat sempre l’audiència televisiva. A nivell personal sempre hem pensat que Joc de cartes és un bon programa divulgatiu de la cuina d’aquí però amb una mala mecànica. Dit això. El substitut escollit, entre una llarga llista de candidats, ha estat Arnau París, un empresari reconvertit en restaurador arran del seu èxit al MasterChef de La 1 el 2021 i que ara poden veure al Cuines de la pública catalana. Encara no se sap la nova orientació del programa, malgrat que val a dir que els experiments, millor a casa i amb gasosa. Tot i que en aquest cas potser estarien d’alguna manera justificats.