Els tres pecats
Aquest diumenge El País va publicar a doble pàgina un exhaustiu reportatge explicant les causes de per què Mediaset, de ser durant anys el referent televisiu d’aquest país, ha passat a ser la tercera cadena en audiència... i baixant. El text no deia res nou del que ja hem anat escrivint en aquest racó de SEGRE des de fa temps, però l’hi recordarem per si de cas. Un. El fet que per problemes legals haguessin de deixar d’emetre un dels seus programes més emblemàtics, el Pasapalabra, líder d’audiències, amb Christian Gálvez al capdavant. Va passar a Antena 3 amb Roberto Leal i allà segueix com el més vist a les vuit del vespre. Dos. Haver-se carregat, sense un recanvi adequat, Sálvame, un altre dels seus referents. Tres. No haver trobat substituts a Ana Rosa Quintana i Jorge Javier Vázquez, que ja han donat el millor que podien donar a la cadena i que no sembla que hagin de recuperar-ho. Tot el que ha fet Mediaset, a partir d’aquests tres fets, han estat pedaços (molts dels quals improvisats) sense que hagin pogut aturar la sagnia d’espectadors que se n’han anat a Atresmedia o a RTVE.