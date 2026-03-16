Inoblidable Vicenta
Esgarrifa una mica que a l’exímia Gemma Cuervo (Barcelona, 1934), morta dissabte als 91 anys, se la recordi majoritàriament pel seu paper de Vicenta al llarg de 90 capítols en la, d’altra banda excel·lent, sèrie televisiva Aquí no hay quien viva. Però és el que hi ha. Va fer les delícies de l’audiència com un de les parts de l’hilarant trio de veïnes juntament amb Emma Penella (Concha) i Mariví Bilbao (Marisa); per cert, les dos també mortes. Pero Gemma Cuervo va ser bastant més, molt més.
Primera dama al teatre, més de 90 pel·lícules a l’esquena –inoblidable Luisita a El mundo sigue (1965), la pel·lícula maleïda de Fernando Fernán Gómez–, o a l’Estudi 1 de TVE donant vida a una de les millors, Doña Inés, en un Tenorio que va protagonitzar amb el seu marit Fernando Guillén, amb el qual va tenir dos fills, Fernando i Cayetana Guillén Cuervo, que també han fet gran la professió. En qualsevol cas, un buit que costarà d’omplir en la nostra memòria de cine, teatre i televisió, modelada al llarg de tots aquests anys.