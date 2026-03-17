Uns Oscars molt anodins
Com correspon a una gala cinematogràfica que es preï, la cerimònia de lliurament dels Oscars es va fer llarga. Va començar abans, sí, al llindar de la mitjanit, però va acabar vora les tres de la matinada. I a més dels guanyadors i perdedors, no va deixar gaires moments estel·lars. Poques frases per a l’antologia dels premis i menys reivindicacions de les esperades (Javier Bardem, en aquest sentit, va menjar a part amb un toc de postureig). Els agraïments van continuar sent eterns i en els In Memoriam (què volen, tenim especial debilitat per aquesta secció) es va posar en evidència que a Hollywood també hi ha finats de primera i de segona contradient allò que la mort ens iguala a tots. El millor? Doncs un dels grans triomfadors va ser el presentador, Conan O’Brien, amb un número inicial insuperable i una frase, en un moment donat, per a la història: “Els britànics no tenen nominats, però almenys arresten els pedòfils.” No es pot dir tant i i tan clar amb tan poques paraules. Sens dubte s’ha guanyat presentar l’edició del 2027.