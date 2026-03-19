Dani Rovira, defenestrat
Tan sols tres setmanes ha aguantat Al margen de todo en horari de màxima audiència de La 1. Ja ho escrivíem aquí mateix després de l’estrena. No era gens fàcil substituir la nit dels dijous Andreu Buenafuente i amb l’ombra de la marxa de Marc Giró a La Sexta. El primer per prescripció mèdica i el segon per un contracte milionari al qual no podia dir que no. En qualsevol cas, aquesta nit Dani Rovira ja no estarà en antena. Després de La revuelta, que tindrà Pedro Almodóvar com a convidat de luxe, vindran dos reposicions del mateix late show, a l’espera de saber què es col·loca al seu lloc. Tot apunta que serà Al cielo con ella d’Henar Álvarez, convenientment tunejada per fer el salt de La 2 a La 1 i amb l’entrevista a Shakira com a ganxo. Entrevista ja gravada fa dies a Miami. No es creguin que estarà al plató de cos present, no. És un bon ganxo però reflexioni la casa: començar amb el llistó tan alt corre el risc que el que vingui després sembli poc. I tampoc no hi ha tant de pressupost ni producció.