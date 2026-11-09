Però això què és?
La revuelta rep aquesta nit Santiago Abascal, seguint el periple de candidats del 29N que visiten can Broncano. El cicle el va estrenar Pedro Sánchez el 22 d’octubre, amb audiència milionària; el van continuar, el 27, Rufián i Irene Montero, i el 30 hi anirà Ada Colau. Feijóo és l’únic que no ha confirmat que vol anar-hi. El líder de Vox també tindrà una gran audiència, segur, i més després de la promoció que ha aconseguit aquests dies. Resulta que quan el presentador va anunciar aquest dijous la seua presència, es van sentir esbroncades al teatre on es grava el programa. Abascal va dir que amb públic així no hi aniria. Al final hi haurà públic, sí, però amb el vistiplau de l’equip de Vox. Que Abascal ho proposés, malament, però que RTVE i la productora El Terrat ho acceptessin i Broncano s’abaixés els pantalons, pitjor. Parafrasejant aquella pretèrita i casposa proclama espanyola, podem afirmar que podran tenir vaixells (això és, audiència), però l’honra s’ha esvaït. Potser s’estan posant la bena per si de cas als comicis resulta vencedor, perquè la neteja de la casa serà a fons.