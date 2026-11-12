I tots la mar d’amics
Exercici de bon rotllisme portat al màxim en l’estrena de La cena de los idiotas (que, per cert, encara no entenc el títol tan pejoratiu, pel que es veu) a La 1. La cosa, gravada i editada convenientment, sona a aquell Mi casa es la tuya que va presentar, no fa tants anys, Bertín Osborne a Telecinco que, al seu torn, bevia d’En mi casa o en la tuya a La 1 amb idèntic presentador. La cosa va de reunir un grup de personatges al voltant d’una taula i, mentre sopen, es van debatent amb bon rotllo temes generals i personals. La posada de llarg, en un menjador impossible, per cert, va comptar amb Gonzalo Miró com a amfitrió (a aquest noi és que li ho donen tot a la pública), el mateix Bertín, Cristina Cifuentes, Pablo Echenique i Montserrat Domínguez. Truita de patates i carn al punt va ser el menú, que amb prou feines van tocar tret de Bertín, que s’ho va acabar tot i va transvasar vi, aquesta vegada blanc. Va ser un exercici complet de “hi, hi, ha, ha” sense cap mal gest ni cap paraula de més. I, a més, amb una audiència del tot més acceptable (15,1).