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José Carlos Miranda

José Carlos Miranda

I tots la mar d’amics

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Exercici de bon rotllisme portat al màxim en l’estrena de La cena de los idiotas (que, per cert, encara no entenc el títol tan pejoratiu, pel que es veu) a La 1. La cosa, gravada i editada convenientment, sona a aquell Mi casa es la tuya que va presentar, no fa tants anys, Bertín Osborne a Telecinco que, al seu torn, bevia d’En mi casa o en la tuya a La 1 amb idèntic presentador. La cosa va de reunir un grup de personatges al voltant d’una taula i, mentre sopen, es van debatent amb bon rotllo temes generals i personals. La posada de llarg, en un menjador impossible, per cert, va comptar amb Gonzalo Miró com a amfitrió (a aquest noi és que li ho donen tot a la pública), el mateix Bertín, Cristina Cifuentes, Pablo Echenique i Montserrat Domínguez. Truita de patates i carn al punt va ser el menú, que amb prou feines van tocar tret de Bertín, que s’ho va acabar tot i va transvasar vi, aquesta vegada blanc. Va ser un exercici complet de “hi, hi, ha, ha” sense cap mal gest ni cap paraula de més. I, a més, amb una audiència del tot més acceptable (15,1).

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