‘La revuelta’ és el Guadiana
Quan érem més joves, assegurar que una cosa era com el Guadiana significava que, igual que el seu curs, apareixia i desapareixia sense previ avís. Doncs això mateix és el que suceeix amb La revuelta de La 1. Des d’aquella atziaga entrevista a Santiago Abascal, el programa de David Broncano ha caigut de la programació del prime time de la pública estatal fins en quatre ocasions. D’acord, sí, totes justificades: vaga general, futbol, ahir el cara a cara entre Sánchez i Feijóo... Val, però no deixa de ser curiós que, amb tots els programes de la casa, el xou de Broncano s’emporti la palma. En el passat Mundial, el seu horari es modificava segons el partit que s’emetia aquell dia. Després, per causes de força major, es va retardar. Ara, simplement, no s’emet. I esclar, d’aquesta manera, és molt difícil fidelitzar una audiència. Els registres de La revuelta no són dolents. En absolut. Però no sembla tenir aquesta condició de “nen mimat” de la qual presumeix El perro andaluz de Manu Sánchez.