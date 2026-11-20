Trampes a ‘GH Vip’
Ja sabem que Mediaset, i especialment Telecinco, és una cadena tramposeta, sobretot en el seu apartat dels realities i programes del cor: manipula, diu veritats a mitges, bona part dels esquers són falsos i les connexions en directe no donen, gairebé sempre, el que prometen. Però aquest dimecres (estava anunciat per dijous, però el cara a cara electoral va obligar a avançar-lo vint-i-quatre hores) van filar molt prim en l’estrena de Gran Hermano Vip. A Belén Esteban la van vendre com la principal estrella de la present edició. Sens dubte és la més mediàtica de tot l’elenc de concursants. Però a mesura que anava avançant el xou, es va destapar que la seua presència a la casa és temporal. Ho aclarirem. La raó de tot plegat rau en els emoluments de la susdita. No hi ha acord i ho ha deixat en mans de l’audiència. Si resulta imprescindible, picossada i fins al final. Que no, uns dies i bona nit i tapa’t. O sigui que a Telecinco s’han fet, ells mateixos, trampes al solitari, perquè, al final, hauran de pagar el que demana. Déu-n’hi-do amb l’Esteban!