Tot per la pasta
A l’entrada de les casernes de la Guàrdia Civil figura el lema, tota una declaració d’intencions, “Tot per la Pàtria”. A la de Mediaset hi hauran de penjar també aquest tot: “Tot per la pasta”, que defineix perfectament el seu ADN televisiu. Mira que hem denunciat públicament que és una cadena tramposa i manipuladora com no n’hi ha una altra, però aquest divendres va ser capaç de continuar sorprenent-nos. Al programa de prime time que presenten Santi Acosta i Beatriz Archidona, que per cert no va ser el més vist de la nit, van portar al plató Olvido Hormigos, en el seu dia mediàtica i avui oblidada, per recordar una baralla que va sostenir amb Belén Esteban fa... 20 anys. Doncs bé, pel que sembla, fa un temps, Belén li va enviar un missatge d’àudio al mòbil demanant-li perdó. Ella ho nega i aporta l’àudio. I aquí hi ha la trampa. El programa el va fer escoltar a tots els tertulians, però a l’audiència a casa, no. I per què? Perquè així van continuar amb fílies i fòbies, sobre Belén i Olvido, per muntar un altre debat sobre si va dir perdó o no. Com que no el vam poder sentir, doncs tot val.