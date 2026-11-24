Dos fitxatges més de Mediaset
Cap de setmana d’estrenes a Mediaset. Bé, més que estrenes, reposicions! El cas és que a la crida dels diners, en forma de retribucions quantioses, han acudit a la cadira dos conegudes, que no famoses, del personal. Dissabte, amb estatus de col·laboradora, es va asseure a Fiesta Almudena Martínez, més coneguda com Chiqui, que tot just acaba de sortir de Supervivientes VIP, recentment acabat. Com a peatge va haver de passar prèviament pel sofà d’Emma García i explicar com de penosa ha estat la seua vida, entre llàgrimes i sofrint per la seua filla, que pateix una malaltia que li afecta el creixement. Després es va asseure, amb escassa participació es pot afegir, amb la resta d’habituals. No li augurem gaire futur. L’altra presència va ser la d’Alejandra Rubio, que es va posar del pal analista titulada a la gala de GH VIP per atiar de valent Belén Esteban, amb qui sempre té comptes pendents, i amb Pipi Estrada, durant uns anys parella de la seua mare, Terelu Campos. Com que ara necessita fer caixa, tot li està bé.