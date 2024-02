Creat: Actualitzat:

La Via Augusta del segle XXI. El corredor mediterrani contra l’Espanya radial és el títol i el subtítol de l’assaig amb què el geògraf i comissionat pel govern espanyol pel corredor del Mediterrani, Josep Vicent Boira, guanya el premi Carles Rahola l’any 2021. Estudiós de la vertebració del territori, destaca que la regió portuària que conformen València, Tarragona i Barcelona ja és la quarta d’Europa, a ben poca distància de la tercera, que és el delta de Londres. És innegable que aquest eix és la porta de la Mediterrània a les mercaderies que arriben d’Àsia i, potser en un futur, d’Àfrica; per això és tan important que aquest projecte estigui inclòs dins el catàleg d’inversions en infraestructures de la Unió Europea, perquè es tracta d’un espai d’una enorme potencialitat econòmica. I més encara si tenim present que Europa vol penalitzar el trànsit de mercaderies en camió i fomentar el ferrocarril. De fet, a l’Estat espanyol només transiten en tren el 2% de les mercaderies, i cal, encara, adaptar les vies. Per als governs de Madrid la prioritat és la travessia del Pirineu, la connexió d’Aragó amb França. Per res del món, Països Catalans: això per a Espanya sí que no. Ja les veu, Madrid, ja, les semblances de les economies de Catalunya i del País Valencià: exportadores, industrials, turístiques i amb ambició i esforç en recerca i desenvolupament. De fet, l’arc mediterrani és on es produeix més del 50% de l’exportació i de la importació espanyola global. “El corredor és molt més que un tren, diu l’autor, és una combinació d’emocions, d’interessos racionals, de combats del passat i del present, de batalles de generacions anteriors i d’esforços de les actuals. Ací rau l’èxit de la idea”. ¿Quantes cimeres d’empresaris catalans i valencians hi ha hagut per reivindicar-lo, el corredor? I per demanar, també, que l’Estat es comprometi, d’una vegada, que l’ample internacional entre Almeria i la frontera francesa sigui operatiu. I és que les infraestructures de transport no només vehiculen productes, sinó que vertebren nacionalment un territori. Per això no hi ha corredor. Per això l’alta velocitat estan pensada per anar i tornar de Madrid. El corredor del Mediterrani és el millor instrument per acabar amb l’Espanya radial.