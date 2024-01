Quelcom més que bones intencions

Creat: Actualitzat:

SRA. DIRECTORA:

L’edició de SEGRE del passat dimarts 23 de gener portava la notícia del nomenament del senyor Andreu Vàzquez com a nou director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, el qual molt encertadament manifestava: “L’IEI ha de continuar sent un motor de generació de cultura per a tota la gent del territori.” Efectivament, potser ha de ser aquest motor. Ara, lamentablement, l’hemeroteca roman tancada des del mes de març de l’any 2022, o sigui que aviat farà dos anys que no s’hi ha pogut accedir, al paradís, segons l’encertada definició de Vidal Vidal l’any 2017. El cau de tresors, en la meva opinió, expressada en una carta publicada en aquesta secció el 4 de gener de l’any 2021.

En nom meu i en el dels molts interessats a poder accedir a aquest “paradís” o “cau de tresors de la cultura”, demano al nou director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs que faci tot el que sigui possible per accelerar la reobertura de la nostra estimada biblioteca i hemeroteca. La cultura de les comarques lleidatanes serà la beneficiada.