Queixa a urgències de l’Arnau de Vilanova de Lleida

El dia 22 de febrer del 2024 vaig ser ingressada d’urgències a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. 39 de febre i amb dolor insuportable al genoll dret, del qual estava pendent de ser operada per una pròtesi. La meva queixa principal és la següent i va dedicada al primer professional que em va atendre. Quin professional sanitari és capaç de posar a l’informe la paraula “quejumbrosa”. Significat: que es queixa per poc motiu o per hàbit. Si fos veritablement un professional sanitari, sabria que el dolor és una alerta que emet el sistema nerviós perquè alguna cosa no funciona bé i cada persona l’emet de diferent manera. Em vaig sentir insultada. Vaig ingressar a 39 de febre i posa “afebril”. Significat: “que no té febre” (pregunta d’examen). Se’m dona d’alta amb 38 de febre. El dia 23 de febrer del 2024. Negant-me a marxar, demano una segona opinió. Acabo al quiròfan d’urgència, amb una infecció de pus. Els ciutadans corrents estem informats que una infecció pot passar-se a la sang i ser mortal. Jo dono un consell a aquest professional: “Si el teu és salvar vides, segueix estudiant.” El meu pronòstic era passar-me d’una setmana a un mes a l’hospital. Si us plau, potser sí que aniria bé una mica d’intel·ligència artificial a urgències de l’Hospital Arnau de Lleida. El meu agraïment al segon professional, que va veure la gravetat de l’assumpte i va posar fil a l’agulla.