Creat: Actualitzat:

A la petita SA on he treballat aquests dos anys. Perdó! Per demanar drets bàsics per a mi i per als meus companys. Perdó! Per confiar en el projecte de l’empresa.

Perdó! Per demanar més higiene a l’hora de treballar i voler implicar- me i col·laborar a l’hora de fer un menú més variat i adequat, a noves al·lèrgies, intoleràncies i patologies vàries que avui ens tenen ben “distrets” als cuiners i cuineres. Demano perdó! Per ser responsable i fer jornades de 13 hores o tretze dies seguits pel funcionament de l’empresa. Sovint ho requeria.

Perdó! Per lluitar i creure que una reunió d’equip milloraria el funcionament, convivència i respecte entre el personal de l’equip de cuina. Perdó! Als usuaris que sovint han agraït la meva feina. Perdó! Als mestres, educadors, monitors per fer que l’estada a l’empresa fos bonica. Als nens i nenes que m’heu regalat dibuixos per agrair-me els àpats que us he cuinat. Perdó. Per involucrar- me i ser responsable. Perdó! Per no deixar dormir el meu cap i per ser un pel sindicalista.

Perdó! De tot cor! Per no entendre el món en el qual vivim i entendre menys el món laboral d’avui en dia. Ah, i perdó a la societat per ser una més a la Llista del SOC