Enllumenat de la Seu Vella

S’acosta Nadal i això és sinònim d’enllumenat extraordinari als nostres carres més importants per donar més vida i realçament a aquesta celebració... Això em dona peu al tema que realment vull exposar... A Ponent ja estem acostumats a ser els oblidats de les administracions públiques, però sí que som afortunats de tenir i gaudir d’un monument molt important i emblemàtic: La Seu Vella de Lleida...! Durant el dia és espectacular i majestuosa...! No podem dir el mateix quan es pon el sol i entra en funcionament l’enllumenat del monument... Aviat s’aprecia la seva pobresa i deficiència... la torre del campanar amb moltes zones fosques, la qual cosa es repeteix en d’altres parts i racons... No sé si el motiu és econòmic, tècnic o simplement deixadesa, però personalment, com a aficionat a la fotografia soc particularment sensible en aquest tema, i penso que el responsable o responsables d’aquest tema haurien de posar fil a l’agulla, ja que crec que és important tant per als que la tenim a prop com per als que ens visitin i quan es faci fosc puguin “veure” i apreciar la seva imponent grandiositat. Moltes gràcies.