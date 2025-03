Barbacoa al carrer Fleming de Balaguer

Creat: Actualitzat:

El passat dissabte de Carnestoltes, els veïns i gent que passejava o venia a comprar no ho havien vist mai, els veïns vam viure un dia de camp o de càmping sense sortir de casa, ja que la forta olor i el fum entrava als pisos i comerços, arribaven fins a la cruïlla del Pare Sanahuja.

L’organitzador de la famosa barbacoa (única feta a la via pública a Balaguer) és un jove xef que regenta un bar del carrer, fent ús com si fos a casa seva, muntant les taules i barbacoes al carrer i ocupant 2 places d’aparcament (ja és difícil aparcar en aquesta zona...), trobem que no és el lloc adequat per fer això, seria més normal que ho fes al seu local, o altres llocs, etc.

Als veïns només ens calia sortir al balcó, agafar un tros de pa, i amb l’olor del choricillo, la cansalada i els pinxos ja estàvem servits, ja no ens calia dinar, en canvi els comensals del carrer acompanyats del sortidor de cervesa i música a la seva terrassa s’ho passaven la mar de bé.

Cal dir que aquesta festa s’havia organitzat amb el permís de l’Ajuntament, senyalitzant la zona amb senyals de prohibit aparcar de 6-18 h. La pregunta dels veïns és la següent: com es pot donar permís i autoritzar una barbacoa a la via pública, quan a l’Ordenança Municipal diu que està totalment prohibit encendre i fer barbacoa als balcons i terrasses, i altres llocs del municipi?

Sembla que amb aquesta festa s’ha obert la caixa dels trons, ja que tothom té el mateix dret de demanar-ho i fer-ho a la via pública, no seria estrany que un col·lectiu que ara està en dejú ho demani i ho faci, i altres facin una caragolada, per què no? Si som tots iguals tenim els mateixos drets. La dita és “per Carnaval tot s’hi val”, però així no hi estem d’acord.