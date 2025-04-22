Els contenidors criden: “Ja n’hi ha prooooooouu”
Hi havia una vegada uns contenidors ubicats a la porta del pàrquing de Magisteri que sempre tenien els peus bruts de capses de cartró que deixen alguns establiments incívics de la zona. També mullats per la incontinència urinària de persones incíviques que visiten alguns d’aquests negocis. Han dit: “Ja n’hi ha prooooooouu”. Volem tenir les nostres sabates netes i no passar vergonya quan camina la gent i ens miren dient: “Quina brutícia! Sempre igual!” Pobres contenidors, no es mereixen que els tractin d’aquesta manera.
Ens preguntem quan canviarà aquesta situació. Els contenidors han fet conclave per presentar alguna proposta a la Paeria. Han demanat que, aprofitant la instal·lació de càmeres als carrers del Centre Històric, per què no en posen alguna en posició estratègica per esbrinar i multar els que contínuament embruten les seves sabates amb capses de cartró que no es dignen ni a plegar. I que també quedin retratats els incontinents que venen a divertir-se per la zona.
Una altra solució podria ser fer una reunió amb els responsables d’aquests negocis per buscar solucions i deixar d’embrutar la via pública amb abocaments de residus. Bromes a banda, les ciutadanes i els ciutadans de Lleida tenim dret a caminar i no sentir vergonya d’on vivim, una ciutat amb molts encants a la vista de tothom i d’altres amagats.
La ciutat i els seus carrers són de tothom i, si a casa nostra no fem actes incívics, per què al carrer sí? És un deure de totes les persones vetllar per tenir una ciutat neta i els negocis també representen persones. I recordin, els contenidors només volen tenir nets i secs els seus peus, perquè volen poder lluir les seves sabates. Felicitats a qui els ha donat veu!