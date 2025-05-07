Volem trobar el propietari d’un local del carrer Alfons II, n. 2. 25001 de Lleida
Em dirigeixo al diari per exposar una situació de gran preocupació que afecta els veïns de la nostra comunitat, carrer Alfons II, n. 1 i carrer i carrer i que, lamentablement, no ha estat resolta malgrat les múltiples gestions realitzades pels veïns.
Des de fa més d’un mes, s’ha produït el trencament d’una canonada en un local contigu al nostre edifici, la qual cosa ha provocat una important fuita d’aigua que ha inundat el pàrquing del pis adjacent. Aquesta situació no només està causant danys materials, sinó que també representa un risc per a la seguretat dels veïns i la integritat de les instal· lacions.
Davant d’aquesta emergència, hem contactat amb els serveis d’emergència corresponents, incloent-hi la Policia Nacional, els Mossos d’Esquadra i els Bombers. No obstant això, malgrat la seva ràpida assistència, cap d’aquests organismes ha pogut solucionar el problema, ja que no s’ha pogut identificar el propietari del local en qüestió.
Segons ens han informat, no poden accedir a aquesta informació a causa de les restriccions imposades per la Llei de Protecció de Dades. Aquesta situació ens deixa en un estat de total desemparament, ja que no sabem a qui recórrer per solucionar el problema, ni com evitar que els danys continuïn augmentant.
És per això que acudim al seu mitjà de comunicació, confiant que la seva intervenció pugui ajudar a donar visibilitat a aquest cas i, d’alguna manera, impulsar una solució ràpida i efectiva, només volem trobar el propietari del local i solucionar el problema.
Preguem que, des del seu diari, es pugui investigar i donar cobertura a aquesta problemàtica, per tal que les autoritats competents prenguin les mesures necessàries per resoldre-la. Agraïm per endavant la seva atenció i esperem que, a través de la seva ajuda, puguem trobar una solució a aquesta situació tan desesperant per als veïns.