A qui beneficia el turisme de supermercat?
Des de fa quatre anys s’ha implementat una zona d’aparcament gratuït per a autocaravanes a la localitat de Vinaixa. Totalment gratuït, ja que els usuaris no només no paguen cap taxa turística, sinó que també gaudeixen de serveis d’aigua, llum i buidatge d’aigües fecals sense cost. En contrast, els residents del municipi han de fer front a les tarifes més altes de la comarca per al clavegueram i el consum d’aigua potable.
Els visitants, alguns dels quals estacionen els seus vehicles a l’àrea durant llargues temporades, no aporten un valor afegit significatiu, ja que majoritàriament realitzen les seves compres a establiments de Montblanc, cuinant a les autocaravanes i passejant els seus gosos per zones no autoritzades, deixant restes de deixalles pel poble.
Aquesta situació representa una competència deslleial, no només per als negocis turístics locals, sinó també per als municipis veïns que sí que cobren una taxa per l’estacionament d’aquests vehicles. A més, Vinaixa ha deixat de costat serveis comuns com el d’atenció a la gent gran (EMPIC), mentre permet que persones externes al municipi utilitzin serveis gratuïts de manera indefinida, amb promoció a les xarxes socials.
Hi ha hagut moments en què fins a seixanta vehicles han ocupat l’àrea, duplicant així la població del municipi en determinats moments. Per tant, es planteja la pregunta: “A qui beneficia el turisme de Mercadona a Vinaixa?"