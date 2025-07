Torre Salses no és el futur que volem

Creat: Actualitzat:

En resposta a la carta de Veni Ros, publicada recentment, en què elogiava Torre Salses, des de l’Associació de Veïns Arrels de Cappont i des de l’Associació Cappont Comerç i Serveis volem expressar una visió ben diferent.

No compartim la idea que un macrocentre comercial sigui positiu per al barri ni per a la ciutat. Torre Salses desplaçarà activitat cap a la perifèria, perjudicant el comerç local i afeblint la vida als carrers.

El petit comerç dona proximitat, tracte humà i teixit comunitari. Un centre comercial als afores no.

També ens preocupa que es parli de llocs de treball sense parlar de la qualitat. No volem feines precàries a canvi de desertitzar els eixos comercials actuals. També caldria explicar quants llocs de treball actuals perdem.

Cal apostar per una Lleida cohesionada, amb barris vius i accessibles, no per un model basat en el cotxe i el consum massiu. El progrés no ha de passar per destruir el que ens fa ciutat.

Potser la Sra. Ros té algun interès o algun compromís amb Promenade que l’any passat en feia fins i tot publicitat en plena festa major. Nosaltres ho tenim clar, apostem clarament pel comerç de Cappont, que fa barri i fa ciutat.