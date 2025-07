Cobraments abusius

Creat: Actualitzat:

Soc una ciutadana de Lleida que vol compartir una experiència molt negativa amb una coneguda empresa de lloguer de vehicles, Enterprise Rent- A-Car, ubicada a l’Estació de Tren AVE de Lleida.

Després de llogar un vehicle per només uns dies, vaig patir una incidència amb la lluna del cotxe. Tot i assumir el cost dels danys (754,36 €) i pagar ja una part important (450 €), la sorpresa va arribar quan, sense el meu consentiment ni cap avís previ, l’empresa va carregar a la meva targeta 823,92 €, deixant-me sense recursos per a les despeses bàsiques del mes.

L’oficina local de Lleida no en tenia constància, i des de la central a Madrid es van limitar a passar-me d’un departament a un altre, sense oferir cap solució real. A més, posteriorment es va intentar carregar un import addicional de 350 €, fet que em va obligar a bloquejar la targeta.

Malgrat diverses visites presencials, trucades i correus, a dia d’avui no s’ha retornat cap import, i l’empresa només admet que em tornaran els 450 € que ja havia pagat abans. Això deixa un excés cobrat de 69,56 € que no volen reconèixer ni retornar.

Escric aquesta carta per advertir altres persones usuàries sobre les pràctiques opaques i la manca d’eficiència i responsabilitat d’Enterprise, especialment pel que fa a la comunicació, transparència i tracte al client.

Espero que casos com aquest no quedin en silenci i que es prenguin mesures per garantir els drets dels consumidors davant de grans empreses.