Agraïment a la Guàrdia Urbana de Lleida pels aldarulls provocats per okupes
Soc veïna del carrer Sans i Ribes i estudiant de Biomedicina, i vull expressar públicament el meu agraïment a la Guàrdia Urbana de Lleida per la seua tasca exemplar durant els recents aldarulls provocats pels okupes al nostre carrer.
En moments d’angoixa i tensió, els agents sempre van acudir quan els veïns els necessitàvem, actuant amb professionalitat, respecte i humanitat. Vull destacar especialment l’Oriol, un agent que em va tranquil·litzar personalment en un moment d’ansietat, parlant-me de tu a tu i ajudant-me a recuperar la calma. La seua empatia i proximitat em van marcar profundament. També m’agradaria reconèixer l’actuació de les patrulles, i en especial la de l’últim dia, la intervenció de la qual va permetre resoldre finalment la situació. Em van impressionar els seus principis morals, serenitat i fermesa.
Com a jove i futura professional de la salut, aspiro a tenir els mateixos valors que ells: valentia, humanitat i compromís amb la comunitat. Tant de bo més persones vegin la Guàrdia Urbana com el que realment és: una força que protegeix, ajuda i dona esperança. Gràcies per ser-hi.