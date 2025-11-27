Agroincivisme
L’altre dia, vaig llegir l’escrit de l’Agrocastanyada. Agroincivisme i hi estic totalment d’acord. He vist passejant animals de companyia que es paren a la vorera per fer pipí, i el Sr. o Sra. en qüestió continua sense llençar sobre la “pixada” “una mica d’aigua”, és clar que ha de portar una botelleta i se l’ha oblidat. Llavors veus la vorera, cantonades, peus de fanals, etc. Totes rebrutes i fent fàstic. Ah!, vaig felicitar un noi i un Sr. una vegada perquè portaven la botella amb l’aigua i lleixiu. També és sorprenent alguns homes, fins i tot nois joves, que estosseguen i t’has d’apartar perquè llencen l’esput ben lluny, i hi ha risc real que t’alcanci i et caigui a sobre