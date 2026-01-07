Benvingut, Osayd!
Benvingut al món, Osayd, primer nadó de Ponent el 2026. Encara no has tingut cap pensament, ni reconeixes formes ni colors, però ja t’has fet viral pel nom que t’han triat els teus pares; alguns ja t’han posat una marca que et costarà de treure. A aquests els serà igual si al llarg de la teua vida ets bona persona o fas bones accions; ja t’han posat una etiqueta per sempre més, només per la selecció d’unes lletres diferents d’unes altres...
És possible que hagis de demostrar més que si els teus pares haguessin escollit dir-te Josep o Jaume; alguns sempre et miraran de reüll i amb alerta, perquè jutgen sense conèixer, per circumstàncies que tu no has escollit i que no depenen de tu. Ells no saben ni els interessa saber qui ets, quina és la teua història ni la dels teus pares, però ja t’han jutjat.
Tant de bo aquests prejudicis no facin que et rendeixis, i puguis superar totes aquestes adversitats. Pensa que alguns altres intentarem ser-hi per acompanyar-te, no per enfonsar-te, perquè creiem que un nen és un nen, que tots mereixeu les mateixes oportunitats, i que no podeu carregar amb les pors dels altres.
En aquests dies plens de màgia amb l’arribada dels Reixos, en què hauríem d’estar especialment sensibles als drets de la infància, et desitjo a tu i als altres Osayds tota la sort del món: que tinguis la capacitat d’obviar tots aquells que no volen comprendre, que no aconsegueixin fer-te sentir estrany a la terra on has nascut i que puguis esdevenir un bon i feliç xiquet ponentí. El teu èxit serà el nostre. Endavant!