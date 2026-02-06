La nova estació d’autobusos
L'obertura de la nova terminal d'autobusos a Príncep de Viana genera preocupació per la mobilitat
S’apropa la inauguració de la nova estació de busos, i ves per on..., com diria un castís, 'a buenas horas, mangas verdes': ara sí que comencen els dubtes. I què ens espera? Segur que tindrem embussos a la terminal. Ara que ja s’han gastat el que no tenen, tenen dubtes... però d’una cosa que està clara: si no hi hagués dubtes, també tindríem embussos.
El carrer Príncep de Viana, amb 10 metres d’amplada sense comptar les voreres, té tres carrils de circulació: dos en direcció amunt i un en direcció avall, amb busos de 10-12 metres de llargada que, per entrar, hauran de posar primera... i per sortir, igual. Què podem esperar, doncs? Diuen que els diners els aporta la Generalitat, i jo em pregunto: si algú s’ho creu, els diners sortiran dels ciutadans, perquè són els que contribueixen. Jo ja m’he preparat l’entrepà de truita d’espinacs, perquè vull ser dels que no es volen perdre l’esdeveniment.
Per últim, un suggeriment: crec que seria bo que, durant un parell de mesos, funcionessin les dues estacions de manera gradual, per evitar problemes d’última hora.