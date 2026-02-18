Gràcies a un jove repartidor del Mercadona
Sovint ens presenten la joventut actual mancada de valors i només preocupats de l’hedonisme que impera actualment a la societat. Però avui he comprovat que, sortosament, encara hi ha gent jove altruista i generosa. Divendres al matí, amb la copiosa pluja que queia, la meva dona va relliscar i va caure a terra. Ràpidament un jove repartidor de Mercadona es va acostar a socórrer- la i, després d’aixecar- la i acomodar-la en una cadira d’un bar proper, va trucar al 112 i no es va moure del seu costat, aplicant-li gel a la zona ferida i no movent-se fins que va arribar l’ambulància una 1/2 hora després. Moltes gràcies, Guillem. Ets un exemple a seguir.