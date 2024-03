Lleida, de primera

Creat: Actualitzat:

L’emoció s’encomana. És inevitable vibrar amb l’eixam de talentosos ciclistes que han entrat aquesta setmana a la ciutat a una velocitat estratosfèrica. Confesso que em vaig afegir com un aficionat més a l’entusiasme que vau demostrar omplint l’entorn de Príncep de Viana per presenciar el final de la quarta etapa de la Volta a Catalunya. Hi havia els millors corredors del món, guanyadors alguns del Tour de França, del Giro d’Itàlia o de La Vuelta, que ens van oferir un impressionant i fugaç esprint.

Infants, joves i adults vam gaudir d’una de les competicions més prestigioses i exigents del calendari ciclista que feia més d’una dècada que no passava per Lleida. Amb aquest retorn comencem a pedalar per situar-nos com a capital de grans esdeveniments internacionals. L’esport és fonamental en l’estratègia del govern municipal. Treballem per atreure campionats de diferents disciplines, la qual cosa ens ha de permetre projectar l’activitat esportiva com a espectacle, com a eina de promoció de la ciutat, com a atractiu turístic i econòmic i, evidentment, com a base d’una vida saludable. Per això, ja ha començat a rodar el Comitè Estratègic de l’Esport. Ens hem envoltat de professionals, representants de clubs, empresaris i experts dels diferents àmbits implicats en el sector. Tenen l’encàrrec d’assessorar-nos en el disseny de les polítiques més adients per tal de consolidar Lleida com a ciutat referent. Però per fer-ho realitat necessitem, per damunt de tot, una planificació que prevegi tant la celebració de grans competicions com l’impuls de campanyes de màrqueting i patrocinis que contribueixin a fer costat a esportistes i clubs. Vull que l’esport sigui universal i que es tirin endavant projectes sostenibles i ambiciosos. Si una cosa em fa especialment feliç és veure com l’esforç és premiat i com la lluita per superar-se en cada entrenament es veu compensada per un públic que omple camps i pavellons. No concebo una ciutat sense la vostra participació activa. Com a alcalde, em preocupa el bon estat dels equipaments, l’accessibilitat i que estiguin pensats amb perspectiva de gènere. Per això, hem iniciat el mandat estudiant com garantir el funcionament correcte de les instal·lacions i amb l’aspiració de potenciar l’esport base, el femení, l’inclusiu, el popular i l’intergeneracional. Cal, per exemple, renovar la gespa dels camps de futbol municipals de Balàfia i de Gardeny i el parquet del Barris Nord. És necessari millorar la pista d’atletisme i els vestidors del camp dels Magraners així com avançar en el gimnàs social del Centre Històric i en el projecte per reformar les piscines de Gardeny.Celebro cada victòria, lamento cada derrota, però el que realment és un orgull és competir transmetent valors de compromís, de solidaritat, de superació i de respecte. Aquest és el millor triomf i el que ens farà ser una ciutat de primera. L’esport és i ha de ser unió, un canal de comunicació extraordinari per expressar il·lusions i ràbies, anhels i contradiccions. La ciutat mereix ser al calaix més alt del podi i, per aconseguir-ho, hem d’anar a una. No tinc cap dubte que fem un bon equip.