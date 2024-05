El millor moment

Creat: Actualitzat:

Lleidatanes i lleidatans, prepareu-vos que això promet. Arrenca el maig i som al carrer gaudint del talent que la ciutat ens ofereix. La Fira de Titelles és un primer capítol de luxe del mes festiu per excel·lència a Lleida. La Festa Major, l’Enre9, els Moros i Cristians i, com a traca final, l’Aplec. És l’esclat de la creació i les capacitats. És temps de retrobaments i de rialles, de música i d’expressió cultural. És celebrar-nos col·lectivament i mostrar-nos com a capital.

May I know where do you come from? Encuriosit mentre descobria l’espectacle La ciutat de les llums al Museu de Lleida, vaig fer aquesta pregunta a les persones que m’envoltaven. La resposta em va confirmar que som referents: Corea, Xina, Alemanya, Itàlia.. el món ens visita per la 35a Fira de Titelles. Uns 400 professionals venen a conèixer un certamen únic, ideat amb empenta i delicadesa per Joan-Andreu Vallvé i l’enyorada Julieta Agustí. Afortunadament, van encomanar l’entusiasme a l’Elisabet i l’Oriol que encapçalen un equip que treballa amb la mateixa dedicació i excel·lència dels seus fundadors. Així és com, any rere any, la Fira de Titelles ens posiciona a la primera línia però també captiva el públic de casa omplint teatres, carrers i places d’aplaudiments. Felicitats i gràcies!Gràcies també al gran Joaquín Ureña per acceptar ser el pregoner de la Festa Major que enguany torna, el dia 9, al Saló de Plens. És la nostra manera d’homenatjar la genialitat d’un aquarel·lista reconegut arreu que, amb les seves pinzellades màgiques, ha retratat Lleida com ningú. L’obra del mestre Ureña segur que ha estat inspiradora en l’exitosa carrera internacional de Sònia Alins, creadora del cartell. Recull tot el que fa singular la nostra festa amb els tons del maig ponentí. És un honor que aquests artistes emmarquin les més de 250 activitats que hem preparat per celebrar Sant Anastasi. L’equip encapçalat pel regidor Xavier Blanco ha elaborat un programa imaginatiu i divers i tots els departaments municipals hi abocaran ganes i esforços per aconseguir, un any més, una Festa Major participativa, inclusiva i segura.Arribaran després l’Enre9 i els Moros i Cristians. El festival d’Arts en Viu de la Mariola, el Turó de Gardeny i els Blocs Joan Carles tindrà lloc del 16 al 19 de maig i compta amb una programació gratuïta que combina espectacles professionals amb comunitaris i tradicionals per treballar el sentiment de pertinença. Aquell mateix cap de setmana, les tropes mores i cristianes envairan de nou el Centre Històric per desafiar-se en una batalla pacífica que culminarà a la Seu Vella. En aquesta 28a edició, toca victòria cristiana. L’alternança entre vencedors i vençuts és símbol de concòrdia. I, quan sembli que és impossible continuar, lleidatanes i lleidatans omplirem els Camps Elisis a l’entorn d’un dels grans protagonistes de la nostra gastronomia. A l’Aplec, els i les penyistes es compten per desenes de milers, els i les visitants per centenars de milers i els caragols, per tones! No és arriscat afirmar que el d’enguany serà el millor Aplec. Per organització, per participació i per implicació. Com a banda sonora d’aquest mes, us proposo El millor moment, la cançó de la Festa Major que han creat Vicent Monfà i Miquel Allué, dels Bucs El Mercat, i que interpreta Lucía Fernández, guanyadora del càsting de LleidaJove. No us la traureu del cap. Diu a la tornada que “avui és el dia per sortir i reescriure junts la ciutat que ens ha vist riure”. Doncs això, somriguem perquè ha arribat el maig i som de Lleida.