Els barris, la nostra essència

La Mariola pot ser una oportunitat, com ho ha estat per a l’Aziz, que compta amb la seva pròpia botiga. O un niu de talent, com el del José Antonio, músic de tota la vida, defensor i professor de romaní. O l’origen de relacions basades en el respecte i la participació, com les que defensen el Pedro o la Núria. Els seus testimonis, recollits a l’exposició ‘Retrats, relats i racons’, són la prova que el barri té una personalitat que cal mantenir i una cohesió latent que és necessari recuperar i potenciar. Les veïnes i els veïns en tenen ganes, ens ho han transmès i iniciarem junts un pla d’actuació global.

El festival Enre9 ha demostrat un any més –i ja en van tres– que la cultura és motor de canvi i de transformació. Som conscients, però, que no n’hi ha prou. Per això, en 16 mesos tindrem redactat un projecte que es mourà sobre dos eixos: la millora urbana i la innovació social.

A nivell urbanístic, tenim l’objectiu d’assegurar habitatges dignes amb noves edificacions. Però cal anar més enllà: a la vegada, és necessària una regeneració urbana per avançar en un sistema públic d’equipaments, de zones verdes i de creació de noves oportunitats d’ocupació i dinamització econòmica i comercial. Per tant, actuem per aturar la degradació urbanística perquè el gran gruix dels blocs de pisos es va construir fa, almenys, 60 anys. També hem pres decisions contundents per garantir la convivència. A la Mariola obrirem, de manera immediata, un Centre Operatiu de la Guàrdia Urbana que estarà ubicat al Centre Cívic. Les situacions excepcionals exigeixen mesures excepcionals i aquesta n’és una. Posarem tots els recursos que estiguin al nostre abast per reforçar la seguretat i exigirem l’acompanyament de les autoritats judicials. Mai deixarem enrere els veïns i les veïnes de la Mariola. En aquesta setmana intensa, hem aprofitat per donar-vos a conèixer projectes que ens fa il·lusió convertir en realitats. Com el que anomenem Operació Rambla. Em vaig comprometre a donar-vos-en detalls quan fos possible i ja puc dir-vos que al setembre començaran els treballs que han de ser l’inici de la revitalització de la rambla de Ferran.

El Morera marca el camí d’un esclat cultural, turístic, urbanístic, econòmic i comercial. Declararem aquest sector de la ciutat com a Zona d’Interès Singular i promourem incentius fiscals, bonificacions a l’IBI, l’IAE i l’Impost de Construccions i Obres. Impulsarem la recuperació del patrimoni i la dinamització turística i acompanyarem l’emprenedoria i l’activitat empresarial a través de l’Institut Municipal d’Ocupació. A nivell urbanístic, per la banda del nou Museu d’Art Modern i Contemporani, ampliarem l’espai per a vianants entre Ramon Berenguer i Riquer. La vorera passarà a tenir 5 metres d’ample i s’hi plantaran arbres, s’hi instal·laran noves lluminàries i es renovarà la xarxa d’aigua potable i el mobiliari urbà. També es reduirà la calçada de tres carrils a dos i s’elevarà el paviment per aconseguir una plataforma única. Tot aquest espai serà, llavors, com una gran plaça que permetrà organitzar-hi activitats i fer-hi vida. Treballarem per incentivar una nova ruta vinculada a la restauració, a la gastronomia i a patrimoni històric com les Adoberies. La rambla i el seu entorn conformaran un districte cultural, comercial i creatiu.

Aquests són dos projectes que ens motiven i ens engresquen. Creiem en la força dels barris i en una renovació que mantingui l’essència i el caràcter que totes i tots vosaltres doneu al lloc on viviu. Lleida és i pot ser diversa i encantadora, la mirem des d’on la mirem.