La transformació verda

Quan la calor no afluixa, l’ombra es converteix en un refugi per agafar aire. El mercuri disparat ens recorda la imperiosa necessitat d’avançar en una ciutat més verda, més confortable i resilient amb el repte climàtic. És, de fet, el que estem construint amb diverses operacions urbanístiques que ens permetran, d’entrada, plantar com a mínim 620 arbres més a la trama urbana.

Una vuitantena arrelaran a l’avinguda del Doctor Fleming i una quarantena al carrer Riu Ebre, que són, conjuntament amb l’Operació Rambla, tres dels grans projectes que a partir del setembre veuran la llum i n’inspiraran de nous per tal de promoure una Lleida més sostenible, més còmoda i més endreçada. Les diferents actuacions, que s’afegeixen a les que ja avancen per augmentar la vegetació i la biodiversitat a Les Basses, al Turó de la Seu Vella, i a Gardeny, ens ajuden a crear nous espais de trobada entre les veïnes i els veïns i un entrellaçat de senders urbans per desplaçar-nos de la part més alta fins a la més baixa. Les ciutats que aspiren a ser modernes ja no lluiten amb grans gratacels sinó que s’adapten a l’emergència climàtica. A l’avinguda del Doctor Fleming naixerà una gran zona verda de 16 metres d’amplada entre el passeig de Ronda i el carrer de l’Alcalde Pujol, es crearan espais de passeig i d’estada per al veïnat, hi haurà 7.371 noves plantes, es col·locarà paviment de sauló, bancs i cadires. El carril bici es desplaçarà i quedarà entre la calçada central i la zona renaturalitzada. El projecte ha tingut en compte la previsió de moviments de vianants tant pels accessos al Camp d’Esports com pel mercat setmanal. Operacions com aquestes contribueixen a rebaixar la temperatura fins a deu graus. La reducció de l’efecte d’illa de calor es notarà també al carrer Riu Ebre, entre la rambla de la Doctora Castells i l’avinguda de València, que serà un gran passeig verd de més de 10 metres d’ample i 2.660 metres quadrats de superfície, amb 3.028 plantes herbàcies.El procés de transformació urbana que hem emprès tindrà continuïtat a més punts de la ciutat, com l’avinguda de Flix, on es remodelarà el tram situat entre els carrers Sant Ramon i Terol. S’hi plantaran 14 arbres i s’urbanitzarà la vorera del costat dret en direcció al centre, facilitant un accés més segur a les escoles Enric Farreny i Parc de l’Aigua. A través d’aquesta actuació, donem continuïtat al lligam amb la nostra preuada Horta. Gràcies a l’Operació Rambla també millorarem les connexions amb el riu, l’estació, els barris nord i el Centre Històric, on ja tenim preparada la redacció del projecte dels jardins de la Porta de Sant Martí. Ben aviat presentarem l’esborrany del plec de condicions i el procés participatiu per avançar en les Platges de Lleida, que volem concebre com a gran espai cívic, social, cultural i mediambiental. Volem consolidar el Bosquet de Palauet i el Parc de les Arts com a grans punts de trobada de les lleidatanes i lleidatans i els districtes urbans innovadors, com el que es tirarà endavant a Cappont, seran una gran oportunitat per donar llum a un nou barri amb els paràmetres del segle XXI. Lleida ha de tenir més zones verdes i han d’estar en perfecte estat. Per això estic convençuda que el nou contracte de jardineria, que dobla el pressupost del que tenim vigent, suposarà un abans i un després en el manteniment de cada racó. Millorarem el servei amb més personal, definint bé els espais on cal actuar, implementant noves eines informàtiques que facilitin el manteniment i incentivant l’ús de productes més sostenibles. Quan aixequem la mirada, la imatge que veiem ha de ser la d’una ciutat moderna, natural i avançada, seguint la línia de les grans capitals europees. Lleida ha de ser concebuda en verd i així l’hem d’entendre. Si guanya el verd, hi guanyem totes i tots.