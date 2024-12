2025, l’any de les oportunitats

Creat: Actualitzat:

El 2025 ha de ser nostre, ha de ser l’any de Lleida. És el moment d’esclatar i que ens coneguin arreu com una gran capital amb ganes d’avançar i d’evolucionar mantenint la personalitat i l’essència. Som gent constant, treballadora i perseverant que viu en una ciutat cada cop més orgullosa de si mateixa. Som una societat solidària i acollidora, talentosa i participativa que no es conforma ni es resigna. Per això, n’estic convençut, ens esperen uns mesos apassionants. Desitjo de tot cor que els visqueu i els gaudiu amb nosaltres, amb la il·lusió i l’esperança de l’empenta transformadora, dels projectes que es materialitzen i dels somnis que es fan realitat. Gràcies 2024, t’esperem 2025.

L’any començarà sotmetent a aprovació uns nous pressupostos, que no és poca cosa. Tenim unes prioritats clares: el manteniment dels carrers, el reforç de la seguretat, la millora dels equipaments esportius i comunitaris i l’accés a l’habitatge, especialment per a l’emancipació juvenil. El 2025 passejarem per la renovada i dinamitzada rambla de Ferran. Ja ha culminat la primera fase de les obres i tot va sobre el previst. En uns mesos, serà un espai ple de vida. Al mateix temps, continuarem construint per garantir un desenvolupament econòmic innovador i equitatiu. Ho farem amb la planificació del nou districte de l’Estació, que lligarà la mateixa rambla amb el barri de Pardinyes, però també amb la imminent aprovació inicial de l’ampliació del polígon industrial El Segre i avançarem amb el nou recinte firal. Tornarem al Palau de Vidre, convertit en hotel per a les entitats de la ciutat, i veurem com augmenta i millora la jardineria gràcies al nou contracte i als diversos projectes de renaturalització, que ens permetran tenir una ciutat més verda, més bonica i més endreçada. Per aconseguir-ho, el civisme i la seguretat són claus. Persistirem en l’objectiu del respecte i la convivència i invertirem en tecnologia per detectar i prevenir delictes. Lleida estarà més ben il·luminada gràcies a la modernització de més de 14.000 punts de llum. I serà més sostenible amb accions de mobilitat i d’eficiència energètica.Més cultura significa més oportunitats. Apostem per la cultura com a motor de creixement i, a la vegada, com un element clau per a la cohesió social i el progrés col·lectiu. El 2025 serà un any important per a Lleida: celebrarem el 15è aniversari de la Llotja, el 30è de l’Auditori Enric Granados, jugarem un paper destacat en el projecte de Catalunya-Regió Mundial de la Gastronomia i encetarem l’Any Viñes per commemorar el 150è aniversari del naixement del nostre genial pianista. Apostarem pel Morera amb més força que mai i promourem l’ús de la nostra llengua. Si el català ens identifica, el patrimoni ens explica. Per això, actuarem a les Termes de Remolins, a la Seu Vella, al Tossal de Moredilla, a la Cuirassa, a l’església de la Sang o al Molí de Cervià. Abans, però, en un parell de dies, direm adeu al 2024. La nit del canvi, són moltes les persones que treballen perquè el comiat i la benvinguda es produeixin sense incidents. Per això, vull agrair ja la dedicació i la feina als i les professionals de tots els àmbits, des de la salut fins a la seguretat, que formen part del dispositiu. Gràcies, especialment, a la Guàrdia Urbana que sempre pensa en totes i tots nosaltres. Finalment, vull recordar-vos que la nit de Cap d’Any tindreu a la vostra disposició autobusos per tornar a casa de franc i que la campanya 1000 Ulls Contra les Violències inclou també punts Lila/Rainbow itinerants i atenció psicològica en cas de necessitat.Tenim un sol objectiu: el vostre benestar. Lleidatanes i lleidatans, que el 2025 us porti només coses bones.