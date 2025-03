Aprendre per avançar

Creat: Actualitzat:

L’hem visitada, amb el tinent d’alcalde Carlos Enjuanes, a la residència on és i hem pogut comprovar un cop més els beneficis de mantenir l’activitat, les ganes de celebrar i les relacions humanes. No només cal tenir cura de la gent gran, cal tenir-la en compte. Escoltar i aprendre. Però també garantir dignitat i autonomia per gaudir la vellesa en plenitud. Estem fent passes per millorar i reactivar la qualitat de vida de les lleidatanes i lleidatans de més edat amb idees noves i renovadores. Els ho devem.

Aquesta setmana hem aprovat per unanimitat del ple treure a concurs un solar de Pardinyes per a impulsar una residència i centre de dia al barri, com fa anys que demana el veïnat. No volem que sigui un projecte qualsevol. Pretenem aconseguir un model innovador i alternatiu que garanteixi la independència i la socialització dels i les nostres sèniors. Per això, es prioritzarà que tinguin habitacions individuals que els proporcionin intimitat quan la necessitin, però també hi haurà zones comunes. Pensem en un concepte similar a l’habitatge amb espais compartits. Contemplem també zones que fomentin la vida activa, com ara una biblioteca, un gimnàs o una sala d’actes i exteriors agradables i segurs que afavoreixin els hàbits saludables. Els jardins, els horts i els passejos han d’estar pensats per estimular tots els sentits. A més, per propiciar la socialització, l’equipament s’obrirà al barri, oferint la possibilitat d’organitzar-hi actes públics. Volem unes instal·lacions que generin vincles, que s’integrin a l’entorn i que derivin en comunitats intergeneracionals. Apostem per models residencials alternatius basats en el respecte a l’autonomia personal sense perdre de vista les atencions necessàries. He pogut parlar-ne aquesta mateixa setmana amb la ministra d’Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Són realment interessants les possibilitats que ofereixen les modalitats d’habitatge compartit per a la tercera edat. Especialment, per combatre la solitud no desitjada. Treballem per aquest motiu en iniciatives que promouen l’activitat i les relacions a qualsevol edat. Sempre és bon moment per aprendre i descobrir. Les persones grans sou un actiu imprescindible per a la Lleida que estem construint. La transmissió de valors ens ha de fer créixer i avançar. El de la residència de Pardinyes no és l’únic pas rellevant que hem fet aquesta setmana. També hem aprovat en ple el contracte més important de l’ajuntament i també, segurament, el més destacat per al vostre dia a dia. La neteja i recollida de residus us preocupa i ens ocupa. Per això, hi destinarem pràcticament 300 milions d’euros en deu anys, un 75% més que fins ara. Ampliarem la plantilla i la flota de vehicles i augmentarem les freqüències de la neteja als barris. Creixeran els horaris i els serveis en caps de setmana i festius, posarem en marxa tres equips d’acció immediata per fer front a les incidències i implantarem un nou servei de desbrossament. El plec de condicions està dimensionat a les necessitats i les singularitats d’una capital de 150.000 habitants, única i singular, amb un espai extraordinari com l’Horta i una dispersió important d’habitatges que requereix esforç i dedicació. Encetem el març amb energia i projectes de present i de futur. Treballem per una ciutat exigent, com ha de ser qui pretén millorar. Totes i tots tenim molt per aportar a la nostra estimada ciutat, siguem grans, joves o petits.