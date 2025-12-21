Sí, Lleida avança
Paer en cap
M’agradaria transmetre-us, convençut, un missatge d’optimisme i de confiança. Lleida és una capital que avança sense parar. La nostra ciutat està preparada per viure, de manera imminent, un moment transformador i decisiu. No ho dic per dir. M’il·lusiona veure com es van fent realitat les idees que vam començar a dibuixar pràcticament des de zero.
El projecte de pressupost que hem presentat, el més expansiu de la història, té un propòsit clar: millorar la qualitat de vida de les 154.000 persones que vivim a la segona capital de Catalunya. Són 269 milions d’euros que pensen en l’habitatge, en l’activitat econòmica, en la seguretat, en el manteniment, en l’educació i en la cultura. I, tot això, sense deixar ningú enrere.
Els pressupostos no només són xifres, són decisions que impacten realment en el dia a dia en forma de serveis i d’oportunitats. Hem estudiat els comptes amb minuciositat perquè beneficiïn tots els barris. Lleida ha de créixer d’acord amb la igualtat i l’equitat. No vull, en cap cas, una ciutat que avança a dues velocitats. Per què crec que el nostre projecte és bo per Lleida? Perquè preveiem, per exemple, una inversió que supera els 7 milions d’euros en habitatge. Un dels objectius prioritaris és superar, en un any i mig, la situació de mercat tensionat i arribar a més de 3.000 pisos assequibles en els pròxims anys. Només ens falten 221 pisos per sortir de la tensió i ja en tenim programats uns 400. Volem que l’accés a una llar digna deixi de ser una preocupació per a la joventut i les famílies. Què preveiem per al comerç de proximitat? Impulsar-lo, acompanyar-lo i facilitar-ne la innovació i la digitalització. I les empreses? També les tenim en compte perquè pensem donar-los espai per créixer i generar nous llocs de treball. Per a l’emprenedoria i l’atracció de talent, també hi haurà recursos? Doncs sí, com a exemple, habilitarem el Mercat del Pla com a espai cooperatiu jove i condicionarem l’edifici de l’Agrolivinglab al Parc de Gardeny perquè pugui acollir la nova incubadora Agrobiotech.
Evidentment, respecto qui decideixi votar contra aquest projecte de pressupostos. Però penso que s’haurà d’explicar molt bé el perquè. Votar contra els comptes vol dir renunciar que la Guàrdia Urbana creixi fins als 260 agents i que disposi d’una nova unitat especialitzada per acompanyar les víctimes de violència de gènere. Dir no és oposar-se a posar en marxa una nova línia nocturna d’autobusos, pensant especialment en els caps de setmana. Rebutjar els comptes suposa anar contra l’obertura dels menjadors dels centres sèniors perquè les persones grans no hagin d’estar soles si no volen. També significa que el Xalet dels Camps Elisis recuperi l’esperit noucentista, convertint-se en un espai d’oci i de lectura per a tothom. Els partits que votin no han d’assumir que també rebutgen seguir millorant els equipaments esportius municipals i les polítiques a favor de la joventut. A la vegada, un vot contrari implica renunciar al nou contracte de neteja de la ciutat, que vindrà acompanyat d’un increment notable de recursos que faran créixer les prestacions del servei. Ja sabeu que la millora de l’espai públic és, per al nostre govern municipal, una prioritat.
I finalment, quin motiu justifica anar contra uns comptes que ens ajudaran a fer realitat la millora urbana de la Mariola i la transformació més gran que ha viscut el Centre Històric? Aquí, tinc una excel·lent notícia. La Generalitat de Catalunya ha anunciat que cofinançarà, a través del Pla de Barris, la regeneració urbanística i social del cor de la nostra ciutat. El nou Parc de Sant Martí serà una de les primeres actuacions a prendre forma però també recuperarem equipaments com l’antic convent de Santa Teresa, les termes romanes de Cardenal Remolins i l’escola Cervantes, que acollirà la casa de la llengua catalana. Una ciutat orgullosa i ambiciosa té sempre un cor bategant. El nostre és el Centre Històric.