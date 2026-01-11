L’esport, motor de Lleida
Paer en cap
Quan penso en Lleida, penso en equipaments plens de vida, en nens i nenes que corren i fan botar una pilota o en famílies que omplen camps i pavellons. Penso en les jugadores de l’AEM, amb qui he compartit aquesta setmana una conversa sobre compromís i valors. En són un exemple. Com ho és l’Oleguer Plens, jove jugador del Llista. El vaig visitar el dia de Reis a l’Arnau de Vilanova.
M’alegro molt que hagi sortit recentment de l’hospital i admiro com transmet la força de la superació. Valoro els projectes que m’han explicat Josep Talavera i Sílvia Marín, president i vicepresidenta del Club Natació Lleida, que estan il·lusionats per implicar la ciutat. I felicito de cor el Club Bàsquet Pardinyes pel 60 aniversari.
Aquesta setmana, els seus directius, Pere Roqué, Josep Manel Castillón i Josep Maria Torres, m’han visitat per comentar com preparen la celebració. Tot això em confirma el que la nostra comunitat esportiva demostra cada dia, que l’esport és molt més que competició: és salut, esforç, respecte, família, treball en equip i inclusió. És motor de transformació.
Les actuacions que impulsem a les instal·lacions donen valor a aquests principis. Són una aposta de futur que cuida les persones. L’esport crea vincles, cohesiona i ofereix oportunitats educatives i socials. Amb les previsions per a aquest 2026, d’acord amb el Pla d’Inversions en Equipaments Esportius, ens acostarem als cinc milions d’euros d’inversió en quatre anys, complint els objectius del mandat. Modernitzant els camps i els pavellons, avancem en instal·lacions modernes, confortables, segures i sostenibles. És el que pretenem, per exemple, amb els canvis de gespa als camps de Balàfia, de Gardeny i, properament, dels Mangraners. I acaba de culminar la renovació de la de l’AEM. Aquesta setmana hem iniciat, també, el canvi de l’enllumenat del Camp d’Esports amb tecnologia LED i la instal·lació de dos projectors com els que es van col·locar fa dos anys al Barris Nord i que es fan anar als estadis del Barça i de l’Espanyol. Com a part del nou contracte de l’enllumenat de la ciutat, la renovació es reproduirà a tots els camps de la ciutat; als pavellons Onze de Setembre, de Pardinyes, dels Mangraners i a l’Agnès Gregori així com a la Pista d’Atletisme de Les Basses, el Camp Escolar, on també canviem la caldera, i a les petanques dels barris. De manera imminent, afrontarem la renovació dels vestidors del camp de futbol dels Mangraners i dels banys de Gardeny i del Ramon Farrús. També arrencarà aviat la reforma del pavelló Juanjo Garra, on recentment hem instal·lat seients a les graderies. Totes aquestes obres se sumen a les de reparació i a la reposició de cistelles, de xarxes o de porteries, que es duen a terme aprofitant aturades en les competicions.
Com us deia, l’esport és també educació i convivència. Per això hem posat en marxa sensors de so itinerants als entorns esportius municipals per garantir el descans dels veïns i fomentar el civisme. Aquesta aposta per la convivència es complementa amb la inauguració del MOU a Pardinyes, un espai que combina mobilitat sostenible, esport urbà i dinamització comunitària. És molt més que un equipament: és un punt de trobada per a joves, clubs i famílies, que fomenta la creativitat, la salut i la cohesió social. A Lleida som capital de l’esport perquè donem cabuda a totes les disciplines. Aquest és l’objectiu del programa Escoles Municipals Específiques que, en col·laboració amb els clubs, hem posat en marxa enguany, facilitant que tothom practiqui disciplines diverses de manera segura i fent equip.
Tot el que us he explicat lliga amb el Pla Estratègic de l’Esport, que ja tenim enllestit i presentarem en els propers dies. Ha comptat amb la implicació dels clubs i de les persones que, com nosaltres, estimen l’esport. Invertir-hi i situar-lo com un servei públic essencial és guanyar en salut, en felicitat, en cohesió i en oportunitats. I aquest és el millor triomf.