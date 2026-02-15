Riu i vida
Paer en cap
El riu, el nostre Segre, ens regala una de les estampes més preuades i estimades de Lleida. No és només un paisatge, és identitat compartida i memòria viva. Estic convençut que el riu ens aporta un caràcter especial que uneix i emociona. És patrimoni de Lleida i un dels orgulls de la ciutat. Però el riu també s’enrabia. Segur que moltes i molts de vosaltres teniu gravades a la retina les imatges de la gran riuada del 82, un episodi que va deixar una empremta profunda en el record col·lectiu.
La natura ens va recordar llavors que pot ser tant espectacular com imprevisible. I Lleida va aprendre de l’experiència. L’abril del 1995 vam inaugurar la canalització del riu Segre, un escut vital que no tan sols ens protegeix de possibles avingudes d’aigua, sinó que també ens ajuda a cosir els dos marges de la ciutat amb un espai amable i de gaudi que encara ha d’acollir més vida.
La canalització va resoldre molts condicionants que afectaven el creixement de la ciutat. Però no tots. Existeix encara un risc d’inundabilitat que impedeix que tirin endavant projectes molt necessaris i reivindicats, especialment al marge esquerre del riu. Us posaré un exemple. El barri de Cappont ha crescut amb empenta. Acull un campus universitari i té vida associativa i comercial. Però està clar que una zona tan activa i habitada necessita nous serveis com l’anhelat Institut, el nou CAP, l’ampliació de l’escola Camps Elisis i la nova Escola Bressol. Aquesta setmana hem presentat el projecte amb el qual resolem, per fi, aquest bloqueig i que que ens permetrà tirar endavant aquestes assignatures pendents. D’aquesta manera, arrenquem les actuacions que ens donaran més espai per contenir l’aigua en cas de creixement del cabal. Les obres preservaran l’essència del que hi ha ara. No caldrà fer més alts els murs i es mantindran les zones verdes, així com el camí perquè les persones hi segueixin passejant i practicant esport. Per reduir el risc d’inundabilitat que marca la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, s’ampliarà i s’excavarà la llera del riu per tenir major profunditat. Una mica més amunt, a la zona de les comportes de la Mitjana, també es faran actuacions. De fet, aprofitarem aquests treballs per habilitar un nou passeig perquè les persones es desplacin en paral·lel al Camí de Granyana a peu o amb bicicleta amb total seguretat.
Els treballs duraran entre set mesos i un any. Tindran un pressupost de prop de 2,1 milions d’euros i es finançaran gràcies als nous pressupostos de l’Ajuntament de Lleida i a la col·laboració amb les altres administracions. Significaran un salt enorme en el procés de creixement i de transformació de la ciutat. A més, seran decisius per fer realitat un dels grans projectes que ens hem compromès a tirar endavant: les Platges de Lleida. Parlo de la dinamització de la zona del riu amb noves activitats esportives, culturals i d’oci familiar. Amb un sistema innovador aconseguirem, per exemple, que es pugui travessar el riu en períodes de baix cabal. Millorarem la connectivitat entre els dos marges i potenciarem el riu com un espai de trobada i de convivència, amb més àrees de descans i noves zones d’esbarjo per a les persones de totes les edats. També donarem cabuda a nous usos culturals i esportius, preservant sempre la natura i el paisatge. Així, el nostre riu Segre no només ens regalarà paisatges de postal, sinó que serà part substancial de la nostra vida, un punt de trobada i d’il·lusió col·lectiva. Sense perdre-li el respecte però aprofitant tot el que ens pot oferir.