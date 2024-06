Creat: Actualitzat:

Lo bueno, si breve, dos veces bueno; y aun lo malo, si poco, no tan malo. Más obran quintas esencias que fárragos.” És part de l’aforisme 105 de l’Oráculo manual y arte de prudencia del jesuïta Baltasar Gracián. Probablement el papa actual, el també jesuïta Jorge Mario Bergoglio (ordenat el 1973, jurídicament ja no és jesuïta des del dia que el van nomenar bisbe), ha llegit atentament el text citat de Gracián. Ara bé, el fet que, com a papa, hagi triat el nom de Francesc, per Francesc d’Assís, el franciscà que defensava la pobresa de l’església al segle XII, fa que més aviat tingui una inclinació poc “jesuítica” llevat de la seva preferència per la brevetat.El cas és que el papa, en el seu darrer sermó o homilia (terme provinent del grec: ve del verb homilein, que significa “tenir comunió o interacció amb una persona”), ha recomanat expressament als capellans que no s’allarguin quan facin les seves durant la missa. Els ha dit, literalment, que el màxim que ha de durar el sermó són vuit minuts, “perquè després amb el temps es perd l’atenció i la gent s’adorm, i tenen raó. Una homilia ha de ser així. I ho vull dir als sacerdots, que parlen molt, tantes vegades, i no s’entén de què parlen”. Renoi amb el papa, contundent i clar; deu saber que la majoria de capellans, ja molt vells per manca de relleu, ja repapieja, divaguen i s’enrotllen com persianes. I el cert és que alguns, tot i la prolixitat del discurs, tenen la seva gràcia, com aquell d’un poble que sé que a missa, volent enaltir la bondat de Déu, va dir: “Fixeu-vos que Déu és tan bo, tan bo, tan bo com el tossino.” Els ben asseguro que no hi havia irreverència de cap mena ni en el to ni les paraules. El porc té bon gust, per al capellà en qüestió la gola devia ser la vàlvula d’escapament de la castedat i només volia fer una comparació plena de lloança.Sigui com sigui, celebro que el papa hagi baixat a les trinxeres de la docència, encara que sigui des de la trona. Els professors ja sabem fa temps que els adolescents no aguanten desperts més que aquests escassos 8 minuts. Ara, no ens hauria d’estranyar, si a missa, passaport directe cap al cel, la gent s’avorreix i s’adorm, què no han de fer a classe i sense mòbil, total, un passaport directe a la desocupació.