[16.01, 13/1/2025] Buenas tardes, Ramón. Soy Eva de Adeslas. Me pongo en contacto con usted porque hemos recibido una solicitud de información sobre un seguro de SALUD y me han asignado como su Agente personal, además le podemos informar de nuestra nueva gama de productos Adeslas, como; DECESOS, HOGAR, ASISTENCIA EN VIAJE y MASCOTAS. Aprovecho también para informarle que en el caso de que tenga mascotas el seguro para ellas pasa a ser obligatorio a partir del 01/09/2023. [17.04] Ramon: Només m’interessa saber quin preu té el de salut. Ja soc a Adeslas, com a funcionari d’ensenyament. [17.55] Eva: Ramón, ¿me podrías escribir en castellano, por favor? [18.04] Ramon: T’escric en una llengua oficial de l’estat. [18.19] Eva: Ramón, perdona que te corrija de acuerdo con el art. 3.1 de la Constitución Española. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Por el contrario, las demás lenguas españolas serán oficiales en sus respectivas comunidades autónomas pero no todos tenemos el deber de conocerlas. [18.43] Ramon: Tens tota la raó. Jo conec la teva llengua, però no tinc pas l’obligació d’usar-la.Aquí es va acabar la conversa, car la tal Eva no es va dignar a respondre. Afegeixo que fou ella qui es va posar en contacte amb mi, atès que jo només havia fet una sol·licitud general d’informació. Tres dies després insisteixo, ara ja un punt molest i amb ànim de fer forat, de la següent manera:[10.39, 16/1/2025] Ramon: Benvolguda Eva, si li plau, em facilitarà la informació que li demano? [10.42] Eva: Perdona, no entiendo el catalán. Si no te importa, me puedes hablar en castellano para poderte atender correctamente. [12.54] Ramon: Ho lamento molt, jo tampoc no entenc gaire el castellà, però m’ajudo amb Google Translator. Si li sembla, vostè em pot escriure en castellà (per bé que vostè és qui m’ha ofert el servei d’informació) i jo li respondré de la manera que puc.I, evidentment, ja no em torna resposta. Jutgin vostès mateixos, volguts lectors, de l’atenció exquisidament colonial que dispensen alguns treballadors d’Adeslas quan promouen els seus serveis d’assegurances. Ah, Adeslas està participada per la “nostra” Caixa de Pensions. De res.