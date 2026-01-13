2026
La segona part de la història demostra que el sistema funciona quan hi ha humanitat. Aquell mateix dia vaig aconseguir una cita telefònica amb el meu psiquiatre. Ningú millora quan se li crida; la incompetència o la falta d’empatia poden matar... o deixar en el límit.
La diferència entre un sistema que falla i un que salva no sempre són diners, tecnologia o prestigi: de vegades és només una persona que decideix escoltar i ajudar. Gràcies a l’administrativa que ho va fer i gràcies a la doctora Buil. Gràcies a tu escric això amb la ment en temperatura ambient.