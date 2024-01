Extermini racial a la Gran Bretanya

Creat: Actualitzat:

La recent legislació britànica prohibeix la possessió de gossos de la raça American Bully XL a partir de l’1 de febrer del 2024,decisió cruel contra una comunitat canina que mereix viure sense estigmes.Entenem la necessitat de regular i garantir la seguretat en la tinença de mascotes, com ho és la de regular la conducta humana en societat, però la prohibició d’una raça específica no aborda els problemes subjacents, i exterminar-la encara menys. De fet, tan sols condueix a conseqüències tràgiques per als animals i els propietaris compromesos.L’obligació d’obtenir un Certificat d’Exempció, que implica la castració i el pagament d’una tarifa substancial, planteja interrogants ètics i econòmics: És just que la tinença responsable d’una mascota es converteixi en un privilegi exclusiu per a aquells amb recursos significatius? Quin missatge envia això entorn de la justícia a la nostra societat?Proposem una revisió urgent d’aquesta legislació per garantir que les mesures siguin coherents amb l’avenç social i ètic, i qui no sigui responsable amb els seus animals que l’autoritat els hi decomissi, atès que l’educació és el principi que ha de regir la nostra conducta i no tothom es mereix, ni està qualificat, per educar un animal, com no ho està per a viure en societat.Advoquem, per tant, per un enfocament holístic que inclogui l’educació en la tinença responsable de mascotes, la promoció de la coexistència pacífica i la recerca de solucions que no sacrifiquin la diversitat de races que enriqueixen la nostra societat. La vida i la dignitat dels American Bully XL depenen de la nostra acció conjunta i de la defensa dels valors fonamentals de justícia i compassió.Avui és aquesta raça i aquell país, i demà en serà una altra i ens tocarà de prop. No esperem a escriure la història amb sang d’innocents, fem per evitar que això passi i manifestem-nos en contra d’aquesta barbàrie!