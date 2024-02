Mobilitat caòtica

Creat: Actualitzat:

El transport públic és un dret de les persones. A l’esquerra socialista i secessionista els ha caigut la màscara quan parla sobre els drets de les persones i, especialment, sobre mobilitat i transport. No són creïbles. S’omplen la boca per facilitar el seu ús com a alternativa al vehicle privat, però res de res. Ho dic rotundament, des del Partit Popular de Lleida denunciem una falta total d’empatia tant amb els ciutadans que utilitzen el transport urbà, com amb els treballadors d’Autobusos de Lleida, per part dels successius governs municipals del fals progressisme.La mobilitat a Lleida és un caos. Circular per Lleida s’ha convertit en un autèntic laberint. Carrers tallats, canvis de direcció i sentit, sense cap criteri; carrers aixecats, obres que sabem quan comencen però no quan acaben; carrils bici que acaben en un carrer i comencen no se sap on; barreres arquitectòniques, patinets que circulen per on els dona la gana i amb la permissivitat de les autoritats governamentals. Voreres que diuen ampliar-se per als vianants i que després es fan més petites perquè s’utilitzen per a tot, excepte per al que es diu. En conclusió, desordre. Caminar, circular i moure’s per Lleida s’ha convertit en una autèntica gimcana.Som una capital de província sense pla de mobilitat, sense estació d’autobusos, però això sí, ens volen convèncer que som la segona capital de Catalunya. La Generalitat pressiona i l’Ajuntament ofega. L’alternança i el repartiment de poder entre els mateixos de sempre esgota, però el xiringuito se’ls ensorra: tic-tac, tic-tac.Cada vegada, amb més freqüència, s’observa una problemàtica diversa que conflueix en una disminució de la qualitat del servei, amb especial menció la línia 7 que uneix els barris de Magraners i el Secà de Sant Pere. La pèssima gestió provoca conflictes entre usuaris i personal de l’empresa concessionària. Calen més i millors autobusos, renovar la flota, més freqüències, revisió de les línies i garantir els drets dels treballadors. Per cert, els serveis es paguen, no es regalen. Ho dic perquè, per molt que no ens agradi, val la pena que com a societat reflexionem sobre quantes persones paguem pel servei i quantes no. Ho dic perquè aquest debat que no agrada a ningú és important. Cada vegada que l’esquerra regala alguna cosa ho paguem tots. El que és gratis surt car.. Aquí ho deixo!Vull referir-me, especialment, als treballadors. Ells aguanten la falta d’inversió i el caos en la mobilitat de la ciutat. Els conductors reben les queixes dels usuaris, però que ningú no oblidi que són treballadors que presten el servei amb professionalitat. Teniu tot el meu suport! Insisteixo, la qualitat del servei depèn, i molt, de la inversió i de l’empatia de l’Ajuntament. Es mereix la nostra ciutat un servei així? Per cert, la línia 7 és la que més viatgers transporta d’entre totes les línies de Lleida. En canvi, l’Ajuntament de Lleida inverteix en altres línies per simple interès polític. Si no, que ho expliquin als veïns de Templers-Escorxador quan anys enrere era un barri pel qual confluïen les principals línies i, ara, l’esquerra se les ha endut.Des del Partit Popular de Lleida apostem per replantejar la mobilitat a la nostra ciutat i reconèixer el treball dels conductors. Vull posar ordre a Lleida i adoptar mesures lògiques, simples, reals i útils. Per exemple, dividir la línia 7 en dos trajectes, unint el barri del Secà de Sant Pere amb el centre de la ciutat i el barri de Magraners amb el centre també.Lleida és una ciutat amb excessius i constants embussos als quals hem de posar fi. Exigim a l’Ajuntament incrementar i renovar la flota de vehicles, en benefici de l’usuari i, en definitiva, amb l’objectiu d’oferir un servei públic millorat i actualitzat. Implementant mesures concretes elevarem la qualitat d’aquest servei públic, els ciutadans experimentaran millores tangibles en el seu dia a dia i obtindrem una òptica més sostenible de la nostra ciutat.En definitiva, exigim més inversió en transport públic i una millor organització de les línies d’autobusos per tenir un servei de qualitat i adequat a les necessitats dels nostres ciutadans.