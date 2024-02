La nova direcció de Talent i Recursos Humans

Creat: Actualitzat:

En les últimes dècades han anat apareixent tota mena de llocs molt específics que ajuden les empreses a continuar creixent en un món cada vegada més competitiu. L’HR manager s’ha convertit en una peça clau per crear valor per a l’empresa a partir de l’actiu més important i alhora complex: el seu capital humà.L’HR manager es posiciona com un gestor intern que té com a missió principal que els objectius dels empleats i l’empresa estiguin alineats. Per això hauria de formar part del consell o la direcció de l’empresa, com una peça clau vinculada als resultats corporatius.Com poden imaginar, aquest ha de conèixer a la perfecció les estratègies, procediments i metodologies de l’organització per adaptar-les i traslladar-les al departament de RH i a tots els empleats, aportant una visió estratègica que permeti assolir les metes a curt, mitjà i llarg termini. Un HR manager assumeix tasques administratives i dirigeix i supervisa l’equip en tasques de reclutament, nòmines, entrevistes, cultura organitzacional o de capacitació del personal. Les seues funcions estan ben marcades i són de vital importància per al creixement de l’empresa. La majoria estan enfocades amb l’objectiu que la plantilla camini en la mateixa direcció que l’organització, així com que continuï evolucionant i adquirint les habilitats i experiència necessària per impulsar el creixement. Per a això és indispensable definir un roadmap adequat amb prou mètriques, indicadors de resultats i seguiment.En aquest punt, disposar d’una solució digital resulta realment útil. Amb ella l’HR manager podrà accedir a informes globals elaborats a partir de dades reals, que l’ajudaran a esbrinar si les accions del seu departament estan realment alineades amb l’estratègia de l’organització així com també a fer un seguiment al llarg del temps.Una altra complexa responsabilitat és assegurar-se que l’empresa disposi del talent que necessita en cada una de les seues àrees. A més, ha d’identificar els empleats amb més potencial per impulsar les seues competències a partir d’un pla de formació constant i plans de carrera que assegurin la seua promoció, a fi d’evitar fugues de talent, amb els costos que això suposa, i garantir el benestar de tots els empleats, amb polítiques adequades de gestió del clima i motivació.L’HR manager ha de tenir un contacte estret amb la direcció de l’empresa i exercir un rol d’informació en sentit ascendent (dels empleats cap a la direcció) i descendent (de la direcció cap als empleats) als quals traslladaran estratègia i objectius a què arribar. D’aquesta relació dependrà en gran part l’èxit del seu treball.També és qui analitza tendències per implementar plans d’innovació que impulsin la productivitat de l’equip. Així, en general, la funció d’un HR manager revesteix tal complexitat que requereix un software de gestió del talent per definir estratègies, objectius, mètriques i indicadors de seguiment per a cada empleat, departament i per a tota l’organització, de manera que pugui obtenir informació en temps real, fiable, simplificada i útil per a les seues decisions, amb una visió completa que l’ajudarà a detectar punts febles per intervenir a temps i corregir desviacions, assumint en tot moment el lideratge de la gestió del capital humà.