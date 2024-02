La violència contra la dona i la seva relació laboral

Creat: Actualitzat:

Per tractar de pal·liar els efectes no desitjats que sofreixen les dones víctimes de violència de gènere, neix la Llei orgànica de Mesures de Protecció Integral que abasta aspectes preventius, educatius, socials, assistencials i d’atenció posterior a les víctimes. En aquest article ens centrarem en els drets laborals.¿Quins són els drets laborals que preveu la Llei orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere?La treballadora víctima de violència de gènere té dret a la reducció o a la reordenació del seu temps de treball, a la mobilitat geogràfica, al canvi de centre de treball, a la suspensió de la relació laboral amb reserva del lloc de treball i a l’extinció del contracte de treball.¿En què consisteix la reducció del temps de treball?Es possibilita a la treballadora sol·licitar el canvi de centre de treball dins o fora de la mateixa població, sempre dins del mateix grup professional o categoria equivalent. Per a això cal que l’empresa disposi de més d’un centre de treball. La treballadora haurà d’informar de la seva situació a l’empresari, i aquest haurà d’informar-la de les vacants existents o de les quals es puguin produir en el futur. El trasllat o canvi de centre de treball tindrà una durada inicial de sis mesos, ampliables, i l’empresa tindrà l’obligació de reservar-li el lloc de treball.¿En què consisteix la reducció o la reordenació del temps de treball?Quant a la reducció, serà la treballadora qui decideixi en quina proporció i en quin règim horari reduirà la seva jornada laboral per fer efectiu el seu dret a la protecció i assistència social integral. La reducció de la jornada suposarà una disminució proporcional del salari, tret que el conveni col·lectiu aplicable contempli una intervenció reparadora, o bé que la treballadora sigui funcionària i la reducció de jornada sigui d’un terç o menys; en aquest cas, mantindrà les seves retribucions. Quant a la reordenació, poden sol·licitar-se diferents mesures com poden ser l’adaptació de l’horari, l’aplicació d’una jornada flexible, etcètera.¿Què ocorre si la treballadora víctima de violència fa tard o s’absenta del seu lloc de treball?Aquestes absències o faltes de puntualitat han de considerar-se justificades, ja que el que es tracta d’evitar és que les obligacions de la relació laboral no obstaculitzin la recuperació física i psíquica de la víctima.¿Pot la treballadora sol·licitar la suspensió de la relació laboral?Efectivament. La treballadora decideix sobre la suspensió del seu contracte i la seva durada, que no podrà excedir de sis mesos, tret que un jutge, la prorrogui per períodes de tres mesos fins a un màxim de divuit. Aquest període de suspensió es considerarà com a cotitzat a l’efecte de prestacions de la Seguretat Social i desocupació.¿I si l’empresa decideix acomiadar la treballadora pel fet de fer valer els seus drets com a víctima de violència de gènere?L’acomiadament haurà de ser qualificat nul amb els efectes de reincorporació immediata i abonament dels salaris deixats de percebre. Aquesta nul·litat no serà possible si la dona víctima no ha aconseguit l’acreditació, no ha exercit cap dels drets laborals precitats o no ha informat l’empresari de la seva situació. Això no impedeix que l’acomiadament pugui ser qualificat de discriminatori i pugui comportar a la víctima, a més de la seva nul·litat, una indemnització addicional amb la finalitat de rescabalar la treballadora d’haver sofert discriminació.¿I si la treballadora decideix extingir el contracte de treball?Això donarà lloc a la situació legal de desocupació. El dret a resoldre el contracte no requerirà preavís, encara que sí comportarà a la treballadora la pèrdua a qualsevol mena d’indemnització per l’extinció del seu contracte.¿Com es pot accedir als drets laborals citats en aquest article?Haurà d’acreditar-se la violència de gènere per mitjà d’una sentència condemnatòria, un ordre de protecció o una altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar en favor de la víctima, un informe dels serveis socials, o un informe de la Inspecció de Treball en els casos d’actuació inspectora.