Un jutge declara fix un interí

El titular del Jutjat Social número 26 de Madrid ha dictat sentència per la qual declara fixa una treballadora de Telemadrid que havia encadenat fins a cinc contractes temporals des de l'any 2017 fins a l'actualitat. Es tracta d'una sentència pionera que aplica la sentència de 22 de febrer del 2024 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que va condemnar l'Estat espanyol per no complir amb la Directiva 1999/70.La sentència europea trenca amb la doctrina del Suprem i clava una pallissa a les autoritats espanyoles. Pretén reconèixer les reivindicacions realitzades des de fa més de 10 anys per molts treballadors de les administracions públiques. El Tribunal Europeu considera contrària la clàusula 5 de l'Acord Marc que "les normatives nacionals no prevegin cap mesura per evitar la utilització abusiva de contractes temporals com són els indefinits no fixos", que és el que estava succeint fins ara.La conseqüència immediata de la sentència del Tribunal europeu és la transformació en treballadors fixos dels empleats públics que durant temps han prestat els seus serveis mitjançant contractes temporals, considerats fins ara en situació laboral com a treballadors discontinus no fixos (segons la doctrina del Tribunal Suprem).Per la seua banda, la Sala Social del Tribunal Suprem ha anunciat que remetrà una qüestió prejudicial per tal que el Tribunal Europeu aclareixi alguns "dubtes suscitats" amb la sentència europea. Principalment, conjugar la normativa interna que regula l'accés a l'ocupació pública, tenint en compte principis d'"igualtat, mèrit i capacitat" i la interlocutòria europea.Vist el panorama actual, i en el supòsit que us trobeu en una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d'un advocat o advocada que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament.