En memòria de Conxita Tarruella: Un homenatge i un agraïment

Amb profunda tristesa i un cor afligit, ens aplega la dolorosa tasca de dir adeu a una figura excepcional que ha marcat profundament les nostres vides. Conxita Tarruella, impulsora de la Fundació Esclerosi Múltiple, ens ha deixat, i ha deixat un buit immensurable en els cors de tots aquells que vam tenir el privilegi de conèixer-la i de treballar amb ella.Amb una passió indestructible i una dedicació sense límits, va dedicar la seva vida a lluitar per millorar les vides de les persones amb esclerosi múltiple. La seva entrega, el seu coratge i la seva tenacitat han estat la força impulsora darrere dels èxits i els avanços de la Fundació.Amb la seva visió, determinació i generositat, la Conxita va transformar la manera com la societat veia i entenia l’esclerosi múltiple. Va ser una defensora incansable dels drets dels pacients, treballant sense descans per proporcionar suport, recursos i esperança a aquells que més ho necessitaven.Avui, som on som gràcies al seu lideratge inspirador, al seu compromís infatigable i a la seva fe incansable en la causa. El seu llegat perdurarà en cada vida que ha tocat, en cada somriure que ha inspirat i en cada esperança que ha encoratjat.Disfrutava amb un cafè sol (però acompanyada) i sempre, als dinars que vam poder compartir, de postres, una bola de gelat de xocolata, com un petit plaer que ens recordava la importància de trobar gust en les petites coses de la vida (encara que no estigués a la carta, ella ho aconseguia!). Va ser referent per a moltes persones, sense anar més lluny la nostra infermera ho és per ella: de petita l’acompanyava al dispensari del barri del Secà, que va crear ella. Allà, entre l’olor de l’asèpsia i el so tranquil dels pacients, va néixer una vocació, un compromís que la va guiar cap a un camí de servei i dedicació. Sempre molt orgullosa del nostre equip, valorant cada persona i donant-nos a conèixer a la resta de la societat, deia “les meves nenes”, amb un amor i una tendresa que ens recordaven constantment la importància de la unitat i la solidaritat en el nostre treball.En aquest moment de dol, volem expressar el nostre profund agraïment a Conxita Tarruella per la seva dedicació i la seva generositat. Ella viurà per sempre en els nostres cors.Descansa en pau, estimada Conxita. El teu llegat continuarà il·luminant els nostres passos i inspirant-nos a continuar la teva missió. Com a equip, ens comprometem a portar endavant el teu llegat treballant incansablement per seguir millorant la qualitat de vida de les persones amb aquesta malaltia. Esperem que companys teus de professió, tant polítics com sanitaris, segueixin lluitant per fer del seu lloc una oportunitat per ajudar les persones.