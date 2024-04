Plusvàlua: canvi de doctrina del Tribunal Suprem

Creat: Actualitzat:

La Sala Tercera del Tribunal Suprem ha establert nova jurisprudència mitjançant la sentència 339/24 de 28 de febrer, en la qual reconeix el dret a obtenir la devolució del que s'ha abonat en concepte d'impost de plusvàlua en les liquidacions fermes, sempre i quan el venedor no hagués obtingut un increment del valor dels terrenys. Fins ara no estava clar si es podia acudir a una revisió d'ofici de l'autoritat tributària. El Suprem ve a donar resposta als dubtes que suscitaven les liquidacions de l'impost que mai no havien estat recorregudes, fermes, arran d'una llei declarada inconstitucional. La sentència del Tribunal Constitucional 59/2017 d'11 de maig va declarar la inconstitucionalitat d'alguns preceptes que regulaven l'esmentat impost. Com a conseqüència, l'Alt Tribunal havia establert jurisprudència per la qual entenia que la resolució del Constitucional no afectava les liquidacions fermes, ja que a la Llei General Tributària no hi havia mecanismes de revisió d'ofici. En el fonament onzè de la sentència estableix que la declaració d'inconstitucionalitat dels articles 107.1, 107.2 a) i 110-4 de la Llei d'Hisendes Locals feta per la sentència referida del Tribunal Constitucional té com a efecte el trasllat de la nul·litat de les esmentades normes a les liquidacions tributàries fermes que les van aplicar per a supòsits que haguessin donat una fictícia manifestació de capacitat econòmica i "sotmès a gravamen transmissions d'immobles en les quals no hi va haver increment del valor dels terrenys, amb vulneració del principi de capacitat econòmica i prohibició de confiscatorietat proclamat en l'article 31.1 de la CE". Per tant, és procedent la revisió d'ofici de les liquidacions fermes, segons s'estableix a l'article 217 de la Llei General Tributària. Ara bé, manifesta expressament que queden exclosos de la revisió els processos que van finalitzar mitjançant una sentència amb efectes de cosa jutjada. A partir d'aquest nou gir jurisprudencial s'haurà de procedir a la devolució dels tributs pagats indegudament.