Oferint resultats al cent per cent

Creat: Actualitzat:

En un temps en què cada vegada hi ha menys correspondència a les bústies, quan ha estat substituïda per publicitat diversa, en tota mena de formes i models, no hauria d’estranyar que aquest matí hagi trobat dos petits fulls oferint serveis de vidència, curandero, i de xamància, però he tingut una sorpresa en veure’ls.L’oferiment de serveis de xamància es presenta com a especialista tant en la recuperació de la parella com en la separació d’aquesta, així com a donar solucions als problemes sexuals i també els d’empresa, trencar lligams i foragitar enemics.Vaja!, uns serveis força variats que, a més, estan garantits al cent per cent. Una meravella ressenyada en mitja quarteta que es pot aconseguir fàcilment trucant per telèfon.L’altra oferta, en una nota encara més petita, comença dient que no hi ha problema sense solució i ofereix ajuda per solucionar els problemes d’amor i posar de genolls els enemics, i es garanteixen resultats al cent per cent en quatre dies només trucant a un telèfon.I m’he quedat mirant els dos paperets intentant trobar una explicació perquè els mateixos oferiments palesen que hi ha qui davant dels problemes de relació social o amb la parella que es converteixen en un obstacle impossible de superar, després de cercar la solució en les vies ordinàries, o institucionals, si no la troba, o no és satisfactòria, activa recursos basats en suposats poders espirituals, o sobrenaturals, procedents de cultures llunyanes i/o primàries, que es presenten en rituals rodejats de misteri i de foscor.El ritu serveix per mantenir viu el misteri i per transportar la necessitat i la frustració fins a un àmbit llunyà i desconegut per a la persona que viu angoixada, segurament enfonsada en la desesperació, i que troba en les paraules i els gestos del vident o xaman l’única sortida possible. He conegut casos de gent amb personalitat dèbil o poc formada que ha sigut manipulada per aquests vidents que ofereixen resultats al cent per cent sobre coses i actuacions que són impossibles de preveure i/o de predir, com ara aconseguir la rendició incondicional d’un enemic, o l’èxit econòmic sense fer res.Suposo que el desig d’èxit, fàcil i garantit, pot més que qualsevol idea de prudència i/o prevenció dels interessos propis, i que, davant d’una situació contrària, hom està disposat a activar totes les opcions malgrat que els resultats siguin incerts i insegurs, que pot portar a una espiral de dependència mòrbida.I, en aquesta situació de debilitat, necessitat, i inferioritat, és molt fàcil que hom perdi el patrimoni, gastant allò que té, i també el que no té, cercant aquests resultats del cent per cent que no sempre arriben.Cal, doncs, ser prudent i pensar que, de vegades, darrere d’un exòtic oferiment de vidència i de xamància es pot amagar un perill per a la integritat personal i patrimonial.